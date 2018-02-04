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Российский боксер Федор Чудинов после победы в поединке с Лайне остался недоволен собой

Спорт
4 февраля, 0:25 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, февраля. /ТАСС

В субботу российский боксер победил финна Тимо Лайне техническим нокаутом и завоевал интернациональный титул WBA во втором среднем весе

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Финский спортсмен Тимо Лайне (слева) и российский спортсмен Федор Чудинов (справа), выигравший в поединке за титул Всемирной боксерской организации

Финский спортсмен Тимо Лайне (слева) и российский спортсмен Федор Чудинов (справа), выигравший в поединке за титул Всемирной боксерской организации

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира россиянин Федор Чудинов после победы в боксерском поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе против финна Тимо Лайне остался недоволен собой. Об этом российский боксер рассказал ТАСС.

Поединок завершился победой Чудинова техническим нокаутом. Финский боксер отказался от продолжения боя после седьмого раунда.

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Гассиев оказался легче Дортикоса перед полуфинальным боем Всемирной суперсерии бокса

"Я доволен боем, я не совсем доволен собой, даже на пятьдесят процентов - честно говорю. Я должен был показать намного больше", - заявил боксер, отметив, что "от финна ждал меньшего". "Соперник приятно удивил", - признался российский спортсмен.

Говоря о ближайших планах, Чудинов рассказал, что очередной бой планируется в мае. "Но это еще не сто процентов. В ближайшее время мне сообщат промоутеры. Они тоже смотрят - как провел бой, в какой форме находишься", - сказал спортсмен.

"У всех есть свое начальство, и я жду указаний начальства, а так я всегда готов. Но голову тоже нужно включать. Отдых - часть подготовки", - признался Чудинов.

Поединок Чудинова и Лайне состоялся в андеркарде полуфинального боя Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

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