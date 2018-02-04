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Российский боксер Власов победил нигерийца Дуродолу в Сочи

Спорт
4 февраля, 0:41 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, февраля. /ТАСС

31-летний российский боксер победил техническим нокаутом в 10-м раунде

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Российский боксер Максим Власов и нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола (слева направо) во время поединка за титул Всемирной боксерской организации (WBA) и WBC Silver

Российский боксер Максим Власов и нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола (слева направо) во время поединка за титул Всемирной боксерской организации (WBA) и WBC Silver

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянин Максим Власов завоевал вакантный титул серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) и пояс интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Сочи, Власов выиграл у нигерийца Оланреваджу Дуродолы техническим нокаутом в 10-м раунде.

Боксеры действовали в разном стиле: Власов - в игровом, предпочитая больше двигаться, Дуродола - в силовом, делая ставку на акцентированные удары. Россиянин превосходил соперника в технике и активности и наносил больше ударов, но нигериец периодически отвечал очень опасными выпадами, каждый из которых мог завершиться досрочно. Так, во втором раунде Власов пропустил сильный прямой удар, но устоял на ногах.

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Если в первых раундах россиянин боксировал осторожно, то с течением времени стал действовать смелее и увереннее. И уже после восьмого раунда стал предпринимать попытки завершить бой досрочно. Несколько таких атакующих штурмов нигериец выдержал, проявляя чудеса стойкости и мужественности. Но в перерыве между 10-м и 11-м раундами отказался от продолжения поединка, сославшись на травму челюсти.

После окончания 10-го раунда нигериец отказался от продолжения боя, сославшись на травму челюсти. Первоначально Власов должен был встретиться с венесуэльцем Гусмиром Пердомо, но за неделю до боя того заменил Дуродола.

В послужном списке 31-летнего Власова теперь 42 победы (25 - нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких боксеров, как Исмаил Силлах (Украина) и Рахим Чахкиев (Россия). Власов входит в шестерку лучших по всем престижным версиям: он занимает второе место в рейтинге в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), третье - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), а также шестое - Международной боксерской федерации (IBF). В нынешнем году россиянин рассчитывает провести бой за титул чемпиона мира.

В активе 37-летнего Дуродолы 27 побед (25 - нокаутом), четыре поражения. Российским болельщикам он известен по двум боя с Дмитрием Кудряшовым (победа техническим нокаутом во втором раунде в 2015 году и поражение техническим нокаутом в пятом раунде в 2017 году).

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