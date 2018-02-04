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Сборная Словении стала соперником россиян в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

Спорт
4 февраля, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Четвертьфинал чемпионата Европы между сборными России и Словении состоится 5 февраля

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ТАСС, 4 февраля. Сборная Словении одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в матче группы A чемпионата Европы по мини-футболу. Соревнования проходят в Словении.

В составе победителей дублем отметился Игор Осредкар (31-я, 39-я минуты). У проигравших отличился Умберто Онорио (4).

В турнирной таблице группы A сборная Словении заняла первое место и в четвертьфинале встретится с командой России, которая стала второй в группе B. Второе место в группе A заняла сборная Сербии, которая в плей-офф чемпионата Европы сыграет с командой Казахстана. Россияне сыграют против словенцев 5 февраля.

Турнир завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале турнира 2016 года обыграла команду России (3:7).

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