"Реал" упустил победу над "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 4 февраля. "Реал" сыграл вничью с "Леванте" со счетом 2:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Леванте" забитыми мячами отметились Эммануэл Боатенг (42-я минута) и Джампаоло Паццини (89). У "Реала" отличились Серхио Рамос (11) и Иско (81).

В турнирной таблице "Реал" занимает четвертое место, набрав 39 очков и имея одну игру в запасе, "Леванте", который не может выиграть в чемпионате на протяжении 10 матчей, с 20 очками идет 17-м. На прошлой неделе "Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух матчей "Леганесу".

В следующем туре "Реал" 10 февраля примет "Реал Сосьедад", "Леванте" на следующий день в гостях встретится с "Валенсией".

В матчах субботы "Эйбар" разгромил "Севилью" со счетом 5:1, "Бетис" в большинстве обыграл "Вильярреал" - 2:1, "Алавес" с тем же счетом переиграл "Сельту".