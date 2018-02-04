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"Реал" упустил победу над "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт
4 февраля, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Встреча 22-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 2:2

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© EPA-EFE/MIGUEL ANGEL POLO

ТАСС, 4 февраля. "Реал" сыграл вничью с "Леванте" со счетом 2:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. 

В составе "Леванте" забитыми мячами отметились Эммануэл Боатенг (42-я минута) и Джампаоло Паццини (89). У "Реала" отличились Серхио Рамос (11) и Иско (81).

В турнирной таблице "Реал" занимает четвертое место, набрав 39 очков и имея одну игру в запасе, "Леванте", который не может выиграть в чемпионате на протяжении 10 матчей, с 20 очками идет 17-м. На прошлой неделе "Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух матчей "Леганесу".

В следующем туре "Реал" 10 февраля примет "Реал Сосьедад", "Леванте" на следующий день в гостях встретится с "Валенсией".

В матчах субботы "Эйбар" разгромил "Севилью" со счетом 5:1, "Бетис" в большинстве обыграл "Вильярреал" - 2:1, "Алавес" с тем же счетом переиграл "Сельту".

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