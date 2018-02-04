Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, победив Дортикоса в Сочи

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянин Мурат Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг и объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав - Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 12-раундовом поединке, прошедшем в Сочи, он выиграл у кубинца Юниера Дортикоса нокаутом в 12-м раунде.

В финале турнира Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который в полуфинале неделей ранее выиграл у латвийца Майриса Бриедиса по очкам. Финальный бой пройдет в Джедде (Саудовская Аравия) в мае.

Поскольку оба боксера обладают большим процентом побед нокаутом, многие болельщики и специалисты ожидали увидеть досрочного завершения поединка, возможно, в первой половине боя. Однако уже стартовые раунды показали, что поединок обещает получиться затяжным.

Россиянин выбрал тактику работы вторым номером, на контратаках, в первом раунде он не форсировал события в атаке, отдав инициативу кубинцу и сосредоточившись на обороне. Во втором раунде Гассиев стал активнее действовать в атаке, но все равно в этом плане уступал Дортикосу. Кубинец пусть и действовал активнее россиянина, но ему не хватало точных, акцентированных ударов, большинство из которых попадали в блок, действия же Гассиева в атаке были более эффективными. Если кубинец боксировал одиночными ударами, то россиянин предпочитал действовать комбинациями и более разнообразно.

В целом большую часть времени соперники провели в позиционной, тактической борьбе, в которой трудно было отдать кому-либо предпочтение. Большинство раундов были достаточно близкими. Гассиев во второй половине боя отказался от работы вторым номером и все чаще сам шел вперед, что принесло свои плоды в заключительных раундах. Россиянин уже не уступал кубинцу в активности, и в 11-м раунде Дортикос едва не упал после его удара, но сумел переждать момент, повиснув на россиянине, и выстоять.

В 12-м раунде после обмена ударами кубинец уже упал на настил ринга. Продолжив поединок, через некоторое время он снова оказался в нокдауне. И вновь попытался продержаться до гонга, но на последних секундах боя после сильного удара провалился через канаты, а судья зафиксировал победу Гассиева нокаутом.

Отомстил за Кудряшова

В послужном списке Гассиева теперь 26 побед (19 - нокаутом). Он во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в декабре 2016 года благодаря победе над соотечественником Денисом Лебедевым по очкам. В октябре 2017 года он защитил пояс, выиграв в 1/4 финала WBSS у поляка Кшиштофа Влодарчика нокаутом в третьем раунде.

На счету Дортикоса 22 победы (21 - нокаутом), одно поражение. Он не сумел впервые защитить титул. В четвертьфинале WBSS кубинец победил россиянина Дмитрия Кудряшова техническим нокаутом во втором раунде.

Всемирная суперсерия бокса - новый турнир, который будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. В нынешнем сезоне по восемь боксеров в двух весовых категориях проводят поединки по системе плей-офф начиная с четвертьфиналов. Победитель получит специальный трофей - Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн. А общий призовой фонд турнира составит $50 млн.