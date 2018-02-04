Гассиев пообещал зрелищный финал Всемирной суперсерии бокса с Усиком

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Финал Всемирной суперсерии бокса с украинцем Александром Усиком будет не менее зрелищным, чем полуфинальный поединок с кубинцем Юниером Дортикосом, заявил российской боксер Мурат Гассиев после полуфинала, который прошел в Сочи.

"Мы выложимся на 100%, этот бой будет не менее зрелищный, чем сегодняшний", - заявил он.

Говоря о полуфинальном бое, Гассиев отметил, что "Дортикос - очень сильный боксер". "До последнего момента ты не угадаешь, кто победит. Сегодня получилось, как получилось", - отметил россиянин.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В финале турнира Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который в полуфинале неделей ранее выиграл у Майриса Бриедиса из Латвии.

Финальный поединок пройдет 11 мая Джедде (Саудовская Аравия).