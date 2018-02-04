Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гассиев пообещал зрелищный финал Всемирной суперсерии бокса с Усиком

Спорт
4 февраля, 2:59 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, февраля. /ТАСС

Финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком пройдет 11 мая в Саудовской Аравии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Украинец Александр Усик и российский боксер Мурат Гассиев (слева направо)

Украинец Александр Усик и российский боксер Мурат Гассиев (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Финал Всемирной суперсерии бокса с украинцем Александром Усиком будет не менее зрелищным, чем полуфинальный поединок с кубинцем Юниером Дортикосом, заявил российской боксер Мурат Гассиев после полуфинала, который прошел в Сочи.

Смотрите также

Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, победив Дортикоса в Сочи

Гассиев посвятил брату победу над Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса

Российский боксер Власов победил нигерийца Дуродолу в Сочи

"Мы выложимся на 100%, этот бой будет не менее зрелищный, чем сегодняшний", - заявил он.

Говоря о полуфинальном бое, Гассиев отметил, что "Дортикос - очень сильный боксер". "До последнего момента ты не угадаешь, кто победит. Сегодня получилось, как получилось", - отметил россиянин.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В финале турнира Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который в полуфинале неделей ранее выиграл у Майриса Бриедиса из Латвии.

Финальный поединок пройдет 11 мая Джедде (Саудовская Аравия).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
5
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Welcome Home, или Возвращение на Родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама