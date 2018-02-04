Промоутер: Гассиев победит Усика в финале Всемирной суперсерии бокса

Российский боксер Мурат Гассиев и украинец Александр Усик (слева направо) после победы россиянина над кубинцем Юниером Дортикосом © Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев победит финальном поединке с украинцем Александром Усиком в рамках Всемирной суперсерии бокса. Об этом заявил ТАСС директор промоутерской компании "Урал Бокс Промоушен" Алексей Васильев после полуфинала, прошедшего в Сочи.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В финале турнира Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который в полуфинале неделей ранее выиграл у латвийца Майриса Бриедиса по очкам.

"Я считаю, что Мурат победит", - сказал Васильев.

По его словам, "украинец Александр Усик - очень сильный олимпийский чемпион, победитель сильных боксеров, обладатель двух поясов".

"Гассиев сможет начать подготовку к финальному бою в следующем месяце", - считает Васильев.

Финальный поединок суперсерии состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия).