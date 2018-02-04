Глава Северной Осетии: Гассиев в очередной раз подтвердил статус непобежденного боксера

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил своего земляка Мурата Гассиева с победой в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) над кубинцем Юниером Дортикосом.

"Для всей Осетии, как Северной, так и Южной, для всей России - эти минуты, которые Мурат провел на ринге, запомнятся своей зрелищностью и эмоциональностью. Этот яркий поединок двух талантливых и выдающихся спортсменов стал настоящим подарком для всех любителей бокса. И, конечно, наш Мурат в очередной раз подтвердил свой статус непобежденного", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы правительства республики.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса. Россиянин объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Битаров присутствовал на поединке в Сочи, он в числе первых лично поздравил его на ринге после победы. "Сегодня в Сочи на трибунах было много болельщиков из Осетии, многие следили за боем в прямом эфире, и для нас важно, что Мурат всегда ценит внимание со стороны своих соотечественников. Спасибо ему за победу", - сказал Битаров, поблагодарив также тренеров российского боксера Абеля Санчеса и Виталия Сланова.

В послужном списке Гассиева теперь 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. Он во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в декабре 2016 года благодаря победе над соотечественником Денисом Лебедевым по очкам. В октябре 2017 года он защитил пояс, выиграв нокаутом в 1/4 финала суперсерии у поляка Кшиштофа Влодарчика.