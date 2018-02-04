Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Северной Осетии: Гассиев в очередной раз подтвердил статус непобежденного боксера

Спорт
4 февраля, 4:28 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, февраля. /ТАСС

В полуфинале Всемирной суперсерии бокса, который прошел в Сочи, Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров

© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил своего земляка Мурата Гассиева с победой в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) над кубинцем Юниером Дортикосом.

Смотрите также
Кубинский боксер Юниер Дортикос и россиянин Мурат Гассиев (слева направо) во время полуфинального боя Всемирной суперсерии в Сочи

Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн

"Для всей Осетии, как Северной, так и Южной, для всей России - эти минуты, которые Мурат провел на ринге, запомнятся своей зрелищностью и эмоциональностью. Этот яркий поединок двух талантливых и выдающихся спортсменов стал настоящим подарком для всех любителей бокса. И, конечно, наш Мурат в очередной раз подтвердил свой статус непобежденного", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы правительства республики.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса. Россиянин объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Битаров присутствовал на поединке в Сочи, он в числе первых лично поздравил его на ринге после победы. "Сегодня в Сочи на трибунах было много болельщиков из Осетии, многие следили за боем в прямом эфире, и для нас важно, что Мурат всегда ценит внимание со стороны своих соотечественников. Спасибо ему за победу", - сказал Битаров, поблагодарив также тренеров российского боксера Абеля Санчеса и Виталия Сланова.

В послужном списке Гассиева теперь 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. Он во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в декабре 2016 года благодаря победе над соотечественником Денисом Лебедевым по очкам. В октябре 2017 года он защитил пояс, выиграв нокаутом в 1/4 финала суперсерии у поляка Кшиштофа Влодарчика.

Смотрите также

Северная и Южная Осетия празднуют победу Гассиева во Всемирной суперсерии бокса

Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, победив Дортикоса в Сочи

Промоутер: Гассиев победит Усика в финале Всемирной суперсерии бокса

Дортикос хочет провести реванш с Гассиевым после поражения во Всемирной суперсерии бокса

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северный Кавказ Северная Осетия
Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Южная Осетия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
5
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Welcome Home, или Возвращение на Родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама