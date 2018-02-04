Генсек Федерации бокса России ожидает достойного финала Всемирной суперсерии бокса

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком станет достойным, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"У меня чувство, что финал будет супер", - сказал он корр. ТАСС.

По его словам, полуфинальный бой между Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи был "феноменальным", а победа - "яркой". "Настолько получился красивым 12-й раунд, когда он [Гассиев] его [Дортикоса] отправил за территорию ринга, - отметил Кремлев. - Вы видели, как болели. Это боксер номер один в мире в своем весе".

Кремлев также выразил уверенность, что в случае перехода в супертяжелый вес Гассиев "соберет все титулы". "Он хочет победы, хочет представлять нашу великую страну", - отметил глава федерации.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В финале турнира, который состоится 11 мая в Саудовской Аравии, Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком.