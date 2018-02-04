Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек Федерации бокса России ожидает достойного финала Всемирной суперсерии бокса

Спорт
4 февраля, 4:46 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, февраля. /ТАСС

По словам Умара Кремлева, победа Мурата Гассиева в полуфинале турнира над кубинцем Юниером Дортикосом получилась яркой и феноменальной

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

© Александр Щербак/ТАСС

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком станет достойным, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"У меня чувство, что финал будет супер", - сказал он корр. ТАСС.

Смотрите также
Кубинский боксер Юниер Дортикос и россиянин Мурат Гассиев (слева направо) во время полуфинального боя Всемирной суперсерии в Сочи

Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн

По его словам, полуфинальный бой между Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи был "феноменальным", а победа - "яркой". "Настолько получился красивым 12-й раунд, когда он [Гассиев] его [Дортикоса] отправил за территорию ринга, - отметил Кремлев. - Вы видели, как болели. Это боксер номер один в мире в своем весе".

Кремлев также выразил уверенность, что в случае перехода в супертяжелый вес Гассиев "соберет все титулы". "Он хочет победы, хочет представлять нашу великую страну", - отметил глава федерации.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В финале турнира, который состоится 11 мая в Саудовской Аравии, Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком.

Смотрите также

Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, победив Дортикоса в Сочи

Глава Северной Осетии: Гассиев в очередной раз подтвердил статус непобежденного боксера

Гассиев обещает зрелищный финал Всемирной суперсерии бокса с Усиком

Промоутер: Гассиев победит Усика в финале Всемирной суперсерии бокса

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
5
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Welcome Home, или Возвращение на Родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама