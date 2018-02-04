Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии победила команду Казахстана со счетом 8:4 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

В матче за выход в финал финны уступили сборной России (2:8), а казахстанцы проиграли команде Швеции (4:5). Позднее в воскресенье состоится финал турнира, в котором встретятся команды России и Швеции. Начало - 9:00 мск.

Сборная Финляндии в 21-й раз завоевала бронзовые медали мирового первенства, также на счету финнов одна победа на чемпионате мира (2004), еще восемь раз команда становилась второй. Сборная Казахстана в 18-й раз в истории играла в матче за третье место, сумев завоевать шесть бронзовых наград (2003, 2005, 2012-2015).

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.