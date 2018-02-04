Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом

Спорт
4 февраля, 6:01 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 4, февраля. /ТАСС

В матче за третье место на первенстве мира в Хабаровске финны обыграли команду Казахстана

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сборная Финляндии по хоккею с мячом

Сборная Финляндии по хоккею с мячом

© bandy-vm2018.ru

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии победила команду Казахстана со счетом 8:4 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

В матче за выход в финал финны уступили сборной России (2:8), а казахстанцы проиграли команде Швеции (4:5). Позднее в воскресенье состоится финал турнира, в котором встретятся команды России и Швеции. Начало - 9:00 мск.

Сборная Финляндии в 21-й раз завоевала бронзовые медали мирового первенства, также на счету финнов одна победа на чемпионате мира (2004), еще восемь раз команда становилась второй. Сборная Казахстана в 18-й раз в истории играла в матче за третье место, сумев завоевать шесть бронзовых наград (2003, 2005, 2012-2015).

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по хоккею с мячом
Страны
Казахстан Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
5
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Welcome Home, или Возвращение на Родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама