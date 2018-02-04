Ломанов-старший: сборная России сумела выиграть ЧМ по бенди за счет надежной игры вратаря

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею с мячом за счет удачи и надежной игры голкипера Романа Черных. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Сергей Ломанов - старший.

В воскресенье в Хабаровске завершился чемпионат мира. Победителем турнира в 11-й раз в истории стала сборная России, которая в финале оказалась сильнее команды Швеции со счетом 5:4.

"Российская команда оставила хорошее впечатление на этом турнире. Прежде всего хотелось бы поздравить тренерский штаб сборной, который создал коллектив и сумел его отстоять. Мы, люди околохоккейные, знаем, как им это все было непросто сделать", - рассказал Ломанов - старший.

"В финале встречались два равных соперника, россиянам удалось победить за счет удачи, меньшего количеств ошибок и надежной игры вратаря. Мы сумели реализовать предоставленные моменты, в отличие от шведской сборной, которая упустила свои шансы. Не хотелось бы выделять кого- то отдельно - у нас классная команда. Скажу лишь, что этот чемпионат выиграл прежде всего тренерский штаб сборной и ее игроки", - заключил собеседник ТАСС.

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.