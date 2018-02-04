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Валуев: сборная РФ по бенди победила шведов за счет собранности в решающий момент матча

Спорт
4 февраля, 12:50 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России считает, что такие матчи прививают интерес к данному виду спорта

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Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Игроки сборной России одержали победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции за счет проявленного самообладания при ничейном счете во втором тайме.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Сборная России по хоккею с мячом стала 11-кратным чемпионом мира

Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев.

В воскресенье сборная России победила команду Швеции со счетом 5:4 в финале чемпионата мира, который завершился в Хабаровске.

"Такие матчи, как сегодня, называют "на зубах". Сегодня хоккеисты сборной России проявили невероятную собранность в решающий момент матча во втором тайме при счете 4:4. Думаю, что финальные матчи такого накала и прививают интерес к данному виду спорта. А сборную России я еще раз хочу поздравить с победой", - сказал Валуев.

Сборная России в 11-й раз стала чемпионом мира.

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