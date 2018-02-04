Валуев: сборная РФ по бенди победила шведов за счет собранности в решающий момент матча

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Игроки сборной России одержали победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции за счет проявленного самообладания при ничейном счете во втором тайме.

Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев.

В воскресенье сборная России победила команду Швеции со счетом 5:4 в финале чемпионата мира, который завершился в Хабаровске.

"Такие матчи, как сегодня, называют "на зубах". Сегодня хоккеисты сборной России проявили невероятную собранность в решающий момент матча во втором тайме при счете 4:4. Думаю, что финальные матчи такого накала и прививают интерес к данному виду спорта. А сборную России я еще раз хочу поздравить с победой", - сказал Валуев.

Сборная России в 11-й раз стала чемпионом мира.