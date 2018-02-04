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Российские конькобежцы собрались в полном составе в Пхёнчхане для участия в ОИ-2018

Спорт
4 февраля, 12:54 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 4, февраля. /ТАСС

В воскресенье в Пхёнчхан прилетела Ангелина Голикова, которая присоединилась к своим партнерам по команде Сергею Трофимову и Наталье Ворониной

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Ангелина Голикова

Ангелина Голикова

© AP/Michael Sohn

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда конькобежцев собралась в полном составе в Пхёнчхане, где пройдут Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В воскресенье в Пхёнчхан прилетела Ангелина Голикова, которая присоединилась к своим партнерам по команде Сергею Трофимову и Наталье Ворониной. Вместе с Голиковой в Южную Корею прибыл тренер Сергей Клевченя, он будет работать с российскими конькобежцами на Играх-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры четырех российских конькобежцев, но позднее Ольга Граф отказалась от выступления на Олимпиаде. При этом приглашение в Пхёнчхан не получили лидеры национальной команды Денис Юсков и Павел Кулижников.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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