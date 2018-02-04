Хоккеист Дергаев посвятил победу в чемпионате мира по бенди своей семье

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник архангельского "Водника" и сборной России по хоккею с мячом Евгений Дергаев посвятил своей семье победу в чемпионата мира, который завершился в Хабаровске. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье сборная России победила команду Швеции со счетом 5:4 в финальном матче мирового первенства.

"Очень важная победа в финале чемпионата мира. При счете 4:4 во втором тайме проявили характер, создавали моменты и добились итогового результата. Был очень сложный матч, в котором мы одержали абсолютно заслуженную победу, которую я хочу посвятить своей семье", - сказал Дергаев.

Нападающий российской команды Алмаз Миргазов считает, что единство и воля к победе стали залогом победы на турнире в Хабаровске.

"До сих пор не верю в то, что одержали победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом. Не хотел бы, чтобы считали, что именно я сегодня принес победу сборной. Все мои лавры достаются партнерам по команде. Именно единство и воля к победе стали залогом победы в финальном матче против команды Швеции", - сказал Миргазов.

"Мы проделали колоссальную работу на пути к финалу. Сегодня была по-настоящеиу сложная игра, в которой все выложились без остатка. Теперь нужно готовиться к возобновлению чемпионата России, а играть уже через три дня", - добавил Миргазов.

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.