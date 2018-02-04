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Организаторы ОИ смогут сэкономить до $1 млрд, благодаря специальной программе

Спорт
4 февраля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Новый подход будет подробно обсуждаться в ближайшее время на заседании сессии МОК

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 4 февраля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что благодаря программе Games Management 2020 организационные комитеты при проведении Игр смогут сэкономить до $1 млрд. Об этом Бах сообщил на пресс-конференции.

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17 октября прошлого года пресс-служба МОК сообщила, что для более качественной поддержки организаторов Игр МОК создал специальную программу под названием Games Management 2020, целью которой будет помощь в организации и планировании при подготовке к Играм, а также советы по снижению стоимости проведения Олимпиады. Было объявлено, что МОК выплатит городу, который примет Олимпиаду-2026, $925 млн.

"Новая программа позволит сэкономить самые большие средства за всю историю организации Олимпийских игр, - сказал Бах. - До $500 млн смогут сэкономить организаторы зимних Игр и до $1 млрд - организаторы летних Олимпиад. Новый подход будет подробно обсуждаться в ближайшее время на заседании сессии МОК".

132-я сессия МОК пройдет в южнокорейском Пхёнчхане 6-7 февраля. Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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