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Россиянин Малиновский завоевал третье золото на юниорском первенстве Европы по биатлону

Спорт
4 февраля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Второе место занял украинец Богдан Цымбал, третьим стал француз Мартин Перилла Боттоне

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ТАСС, 4 февраля. Российский биатлонист Игорь Малиновский стал победителем в гонке преследования на 12,5 км на юниорском первенстве Европы, которое проходит в словенской Поклюке.

Малиновский преодолел дистанцию за 35 минут 41 секунду, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял украинец Богдан Цымбал (отставание 1,8 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Мартин Перилла Боттоне (+8,6; 2).

Ранее 20-летний Малиновский на нынешнем турнире становился первым в смешанной эстафете и спринте.

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