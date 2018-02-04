Россиянин Малиновский завоевал третье золото на юниорском первенстве Европы по биатлону

ТАСС, 4 февраля. Российский биатлонист Игорь Малиновский стал победителем в гонке преследования на 12,5 км на юниорском первенстве Европы, которое проходит в словенской Поклюке.

Малиновский преодолел дистанцию за 35 минут 41 секунду, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял украинец Богдан Цымбал (отставание 1,8 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Мартин Перилла Боттоне (+8,6; 2).

Ранее 20-летний Малиновский на нынешнем турнире становился первым в смешанной эстафете и спринте.