Тренер: команда Швеции по бенди не использовала шанс во втором тайме финального матча ЧМ

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Игроки команды Швеции не воспользовались шансом во втором тайме финального матча чемпионата мира по хоккею с мячом против сборной России. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Швеции Свенне Олссон.

В воскресенье сборная России победила команду Швеции со счетом 5:4 в финале чемпионата мира, который завершился в Хабаровске.

"Сегодня играли две лучшие команды мира, при фантастической атмосфере и поддержке трибун. Сборная России заслуженно одержала победу, во втором тайме у нас был шанс победить, однако мы им не воспользовались", - сказал Олссон.

Шведский специалист добавил, что капитан команды Андреас Вест и полузащитник Ханс Андерссон завершают выступления за национальную сборную на чемпионатах мира. "Сегодня у Андреаса Веста и Ханса Андерссона была последняя игра за сборную на чемпионатах мира. Они остаются в сборной, но на главных мировых турнирах больше не сыграют", - добавил Олссон.

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев отметил значимость возвращения кубка чемпионата мира в Россию. "Согласен с коллегой, матч получился ярким. Держалось напряжение до последней минуты, рад, что нам удалось победить, а главное - вернуть кубок чемпионата мира в Россию", - сказал Юрьев.

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.