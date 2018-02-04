Хоккеисты Каблуков и Зуб сыграют за "Спартак" в товарищеском матче против сборной России

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России Илья Каблуков и Артем Зуб, а также привлеченный в команду в качестве запасного Максим Шалунов в контрольном матче против "Спартака" сыграют в составе красно-белых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".
"За "Спартак" в матче с олимпийской командой России сыграют нападающие Максим Шалунов и Илья Каблуков, а также защитники Артем Зуб и Егор Рыков", - сообщили в пресс-службе.
Шалунов вошел в состав олимпийской сборной в качестве запасного вместо Владимира Ткачева.
В воротах российской команды в матче со "Спартаком" сыграет Игорь Шестеркин. Не заявлены на игру защитники Богдан Киселевич и Динар Хафизуллин, который продолжает восстанавливаться после повреждения.
Матч россиян со "Спартаком" начнется в воскресенье в 15:00 мск.