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Хоккеисты Каблуков и Зуб сыграют за "Спартак" в товарищеском матче против сборной России

Спорт
4 февраля, 13:52 дата обновления: 4 февраля, 14:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Также за красно-белых выйдут на лед Максим Шалунов и Егор Рыков

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МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России Илья Каблуков и Артем Зуб, а также привлеченный в команду в качестве запасного Максим Шалунов в контрольном матче против "Спартака" сыграют в составе красно-белых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

"За "Спартак" в матче с олимпийской командой России сыграют нападающие Максим Шалунов и Илья Каблуков, а также защитники Артем Зуб и Егор Рыков", - сообщили в пресс-службе.

Шалунов вошел в состав олимпийской сборной в качестве запасного вместо Владимира Ткачева.

В воротах российской команды в матче со "Спартаком" сыграет Игорь Шестеркин. Не заявлены на игру защитники Богдан Киселевич и Динар Хафизуллин, который продолжает восстанавливаться после повреждения.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • вратари - Игорь Шестеркин, Илья Сорокин (запасной);
  • Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Михаил Григоренко;
  • Никита Нестеров - Алексей Марченко, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов;
  • Никита Трямкин - Егор Яковлев, Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;
  • Андрей Зубарев, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Калинин, Сергей Мозякин

Матч россиян со "Спартаком" начнется в воскресенье в 15:00 мск.

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