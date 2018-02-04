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Юный испанский футболист скончался после остановки сердца во время матча

Спорт
4 февраля, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Капитана клуба "Альсира" доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти

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ТАСС, 4 февраля. Испанский футболист Начо Барбера, выступающий за команду "Альсира" в возрастной группе 13-14 лет, скончался после остановки сердца во время матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Барбера, который был капитаном "Альсиры" в свой возрастной группе, после остановки сердца был доставлен в клинику, но врачи не смогли помочь игроку.

Слова соболезнования и поддержки высказали многие испанские клубы, в числе которых "Валенсия" и "Севилья".

В связи со смертью Барберы "Альсира" отменила все матчи своих команд, которые были запланированы на эти выходные.

"Альсира" - клуб из одноименного города в провинции Валенсия в одноименном автономном сообществе. Клуб основан в 1946 году, в высшем дивизионе чемпионата Испании - Примере - не выступал, сейчас играет в Терсере, четвертом по значимости дивизионе.

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