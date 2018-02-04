Юный испанский футболист скончался после остановки сердца во время матча

ТАСС, 4 февраля. Испанский футболист Начо Барбера, выступающий за команду "Альсира" в возрастной группе 13-14 лет, скончался после остановки сердца во время матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.— UD Alzira (@UDAlzira) February 3, 2018
Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q
Барбера, который был капитаном "Альсиры" в свой возрастной группе, после остановки сердца был доставлен в клинику, но врачи не смогли помочь игроку.
Слова соболезнования и поддержки высказали многие испанские клубы, в числе которых "Валенсия" и "Севилья".
В связи со смертью Барберы "Альсира" отменила все матчи своих команд, которые были запланированы на эти выходные.
"Альсира" - клуб из одноименного города в провинции Валенсия в одноименном автономном сообществе. Клуб основан в 1946 году, в высшем дивизионе чемпионата Испании - Примере - не выступал, сейчас играет в Терсере, четвертом по значимости дивизионе.