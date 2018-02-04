Юный испанский футболист скончался после остановки сердца во время матча

ТАСС, 4 февраля. Испанский футболист Начо Барбера, выступающий за команду "Альсира" в возрастной группе 13-14 лет, скончался после остановки сердца во время матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.

Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q — UD Alzira (@UDAlzira) February 3, 2018

Барбера, который был капитаном "Альсиры" в свой возрастной группе, после остановки сердца был доставлен в клинику, но врачи не смогли помочь игроку.

Слова соболезнования и поддержки высказали многие испанские клубы, в числе которых "Валенсия" и "Севилья".

В связи со смертью Барберы "Альсира" отменила все матчи своих команд, которые были запланированы на эти выходные.

"Альсира" - клуб из одноименного города в провинции Валенсия в одноименном автономном сообществе. Клуб основан в 1946 году, в высшем дивизионе чемпионата Испании - Примере - не выступал, сейчас играет в Терсере, четвертом по значимости дивизионе.