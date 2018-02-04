Южнокорейцы в аэропорту Сеула встречают прибывших из Москвы олимпийцев флагами РФ

СЕУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Около двух сотен южнокорейцев в последние дни до старта зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане организовали в сеульском аэропорту Инчхон торжественные встречи для прибывающих на соревнования спортсменов. Гостей Игр они приветствуют южнокорейскими народными песнями и танцами, привозят они с собой и флаги родных для спортсменов стран, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Не стали исключением и российские атлеты, даже несмотря на то, что по причине дисквалификации национального олимпийского комитета на Олимпиаде они будут вынуждены соревноваться под олимпийским флагом.

"Я сюда приехала поддержать российских спортсменов, - рассказала одна из участников акции, которая держала в руках флаг России. - Не берусь судить, справедливо они были наказаны или нет, мне просто хочется сделать им приятно, чтобы они ощутили наше гостеприимство".

Ожидается, что в Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля, примут участие 168 российских спортсменов, выступать они будут под флагом Международного олимпийского комитета, официально их будут именовать олимпийские атлеты из России.

Российские конькобежцы, шорт-трекисты, биатлонисты и саночники уже прибыли в Южную Корею и заселились в Олимпийскую деревню.