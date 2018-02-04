Профсоюз подтвердил, что футболисты "Тосно" вернулись к работе

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболисты "Тосно" приняли заверения руководства клуба в том, что долги по зарплате будут выплачены, и вернутся к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

"Я связался с командой. Руководство пообещало погасить долги до конца месяца. Игроки договорились, что возобновляют работу", - прокомментировал ситуацию он.

В пятницу игроки команды из Ленинградской области, которые находятся на сборе в Турции, приостановили трудовую деятельность до погашения задолженностей и в субботу не вышли на контрольную игру с курским "Авангардом". В субботу вечером вратарь тосненцев Давид Юрченко заявил, что команда продолжит работу только после разговора с руководством. Ранее в воскресенье ген директор тосненцев Вячеслав Матюшенко подтвердил, что перед игроками сохраняются долги частично за ноябрь, а также за декабрь и январь, и сообщил, что лично пообещал команде погасить их до конца февраля.

На седьмое февраля у тосненцев запланирована товарищеская встреча с венгерским "Дебреценом".

"Тосно" после 20 туров чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.