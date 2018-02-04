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Олимпийский флаг для команды российских атлетов на открытии Игр-2018 понесет волонтер

Спорт
4 февраля, 16:14 UTC+3

Об этом ТАСС сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков

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Олимпийский флаг

Олимпийский флаг

© AP Photo/Eugene Hoshiko

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет на церемонии открытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер. Об этом ТАСС сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.

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Российские спортсмены из-за отстранения Олимпийского комитета России не смогут выступить на Играх-2018 под национальным флагом. Однако МОК оставил возможность поехать в Южную Корею части спортсменов, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia (OAR). В настоящее время в состав российской делегации на Игры входят 168 спортсменов.

"Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр", - сказал Поздняков.

Отечественные спортсмены выступали под олимпийским флагом на двух Играх - летних в Барселоне 1992 года и зимних того же года Альбервилле. В те команды входили атлеты из бывших республик СССР (кроме Эстонии, Латвии и Литвы). Знаменосцами команд были борец Александр Карелин и биатлонист Валерий Медведцев. Таким образом, впервые в истории выступления сборных СССР/России/объединенной команды на Олимпиадах флаг, под которым будет выступать команда, на церемонии открытия понесет не спортсмен.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится 9 февраля, начало - в 14:00 мск.

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