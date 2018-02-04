Шевнина победила в гонке преследования на юниорском первенстве Европы по биатлону

ТАСС, 4 февраля. Российская биатлонистка Полина Шевнина стала победительницей в гонке преследования на юниорском первенстве Европы, которое завершилось в словенской Поклюке.

Шевнина преодолела дистанцию 10 км за 36 минут 22,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Эльвира Карин Оберг (отставание 31,4 секунды; 1 промах). Третьей стала француженка Софи Шаве (+38,9; 4).

На нынешнем турнире российские биатлонисты завоевали шесть золотых медалей в восьми дисциплинах. Игорь Малиновский победил в спринте и гонке преследования, Саид Халили стал первым в индивидуальной гонке. Валерия Васнецова показала лучший результат в спринте. Также золотая награда была завоевана сборной России (Шевнина, Васнецова, Василий Томшин и Малиновский) в смешанной эстафете.