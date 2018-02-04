Тотти заявил, что ему приятно внимание болельщиков из России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти рад вниманию со стороны российских болельщиков и встрече с бывшими футболистами на турнире "Кубок легенд". Об этом Тотти заявил журналистам.

Сборная Италии заняла на Кубке легенд шестое место, Тотти забил четыре мяча за весь турнир.

"Это были утомительные игры, ведь мы не привыкли играть на таком поле, плюс ко всему мы уже в определенном возрасте, поэтому чувствуется усталость. Кого-то одного из футболистов выделять не буду, потому что здесь я встретил много игроков, с кем встречался раньше на футбольных полях, это очень приятно. Видеть, что люди в другой части света так болеют и рады меня видеть, очень приятно, это сильный эмоциональный момент. Это очень важное мероприятие, объединить всех бывших футболистов на одном мероприятии было здорово", - сказал Тотти.

"В следующем году я бы взял сюда [в состав сборной Италии] кого-нибудь, кто находится в лучшей физической форме", - добавил бывший нападающий.

Сборную Италии возглавит достойный тренер

Сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года в России, уступив в стыковых встречах команде Швеции. После этого команду покинул главный тренер Джампьеро Вентура.

"Я не вижу себя в роли тренера, но у итальянской сборной есть много достойных кандидатов, думаю, выберут самого достойного", - отметил Тотти.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел 25 лет, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.