Матвиенко: МОК и WADA нужна реформа, они не действуют в рамках демократических процедур

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не согласна с мнением главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о реформе Спортивного арбитражного суда (Court of Arbitration for Sport, CAS). По ее словам, реформа нужна самому МОК и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

"Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS - Спортивный арбитражный суд - особенно после того, как МОК не устроило его решение", - заявила она, комментируя слова Баха о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

"Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA - Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур", - убеждена спикер. "Ведь это - явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций", - считает Матвиенко.

Председатель Совфеда пояснила, что любая демократическая система предполагает наличие независимой судебной системы. "Ну и конечно, если любая структура хочет считаться демократической, то она, естественно, должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов", - подчеркнула спикер.

Матвиенко поддержала решение CAS по российским спортсменам. "Мы не знаем этих людей в Спортивном арбитражном суде, но я считаю, что мы должны быть благодарны за то, что, несмотря на жесткое давление, они нашли в себе мужество руководствоваться в своем решении объективными данными и принципами олимпийского движения", - убеждена она.

Бизнес вместо спорта

Матвиенко также заявила, что она озабочена излишней коммерциализацией международного олимпийского движения и намерена поднять эту проблему в своих контактах с парламентариями из других стран.

"Серьезнейшая проблема - они [МОК и WADA] коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определенном смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли", - считает спикер. "Разве это правильно? Может, стоит заглянуть в олимпийскую хартию?" - поставила вопросы Матвиенко.

"Я обязательно буду обсуждать этот вопрос с коллегами - руководителями парламентов других стран и на международных парламентских площадках", - пообещала она, выразив надежду на то, что "принципы олимпийского движения, заложенные Пьером де Кубертеном, живы и в конечном счете обязательно победят".

Ранее в воскресенье Бах на пресс-конференции высказал мнение о том, что решение CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, показывает необходимость реформы этой организации. По его словам, МОК воспринял это решение с разочарованием, не полностью удовлетворен им и выражает по этому поводу обеспокоенность.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.