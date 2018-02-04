Сборная России в 10-й раз подряд выиграла Кубок легенд по футболу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду Португалии со счетом 8:4 в финальном матче Кубка легенд. Турнир проходил в Москве на Малой спортивной арене "Лужники".

В составе сборной России по два гола забили Егор Титов и Роман Широков, по разу отличились Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Константин Головской. У португальцев отличились Луиш Мигел, Манише, Симао Саброза и Педру Мендеш.

В матче за третье место команда звезд со счетом 10:7 обыграла сборную Германии. У команды звезд дважды отличился россиянин Дмитрий Булыкин. В матче за пятое место французы победили итальянцев - 8:3.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут.

Сборная России является неизменным победителем турнира.