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Бывший футболист московского "Динамо" Дуглас уличен в допинге

Спорт
4 февраля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Спортсмен утверждает, что он не употреблял запрещенных веществ

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ТАСС, 4 февраля. Допинг-проба, сданная бывшим защитником московского "Динамо" Дугласом, который в настоящее время является футболистом "Спортинга", дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом сообщает португальское издание A Bola со ссылкой на Instagram спортсмена.

"С грустью сообщаю, что в конце апреля прошлого года сдал положительный допинг-тест, - написал Дуглас. - Говорю с чистой совестью: я не употреблял запрещенных веществ для улучшения спортивных результатов. Запрещенное WADA (Всемирным антидопинговым агентством) вещество содержалось в мочегонном средстве, которое я принимал. Но я никогда не собирался обманывать, признаю свою ошибку и прошу прощения".

31-летний голландец Дуглас перешел в португальскую команду в августе 2016 года из турецкого "Трабзонспора". В составе московского "Динамо" футболист выступал с 2013 по 2015 год, ранее он защищал цвета голландского "Твенте" и бразильского "Жоинвиля".

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