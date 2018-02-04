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Сборная России по хоккею победила "Спартак" в овертайме в товарищеском матче

Спорт
4 февраля, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 2:1 в овертайме одержала победу над московским "Спартаком" в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на "ВТБ Ледовой арене".

В составе "Спартака" заброшенная шайба на счету Ильи Каблукова (18-я минута). За российскую сборную отличились Никита Гусев (14) и Алексей Марченко (64).

В предыдущем товарищеском матче сборная России победила команду Белоруссии со счетом 3:0. Товарищеские встречи прошли в рамках подготовки российских хоккеистов к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Эти встречи сборная России провела в традиционной форме с символикой РФ, на Олимпиаде россияне из-за отстранения Олимпийского комитета России выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Следующий товарищеский матч российская команда проведет 10 февраля против сборной Южной Кореи.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне на групповой стадии встретятся с командами США, Словакии и Словении. В турнире не примут участия игроки Национальной хоккейной лиги.

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