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Легкоатлет Лысенко не планирует выступать на зарубежных стартах до зимнего ЧМ

Спорт
4 февраля, 17:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

©  Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Один из лидеров мирового сезона в мужских прыжках в высоту Данил Лысенко не планирует выступать на зарубежных стартах до начала чемпионата мира в помещении, который пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко 27 января на турнире в чешском Густопече сумел преодолеть планку на высоте 2 метра 37 см, показав на тот момент лучший результат сезона в мире. 1 февраля чемпион мира катарец Мутаз Баршим на турнире в Тегеране прыгнул на 2,38.

"В этом зимнем сезоне очень мало хороших турниров, где есть мужская высота, - заметил Воронков. - Данил дважды выступил в Чехии, где оба раза показал хороший результат. До чемпионата мира у него не планируется зарубежных стартов. Его приглашали в конце февраля на этап Зимнего тура в Глазго, но мы не видим смысла туда ехать накануне чемпионата мира".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Лысенко был допущен IAAF к участию в международных стартах в сезоне-2018 в нейтральном статусе 25 января.

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