Российские шорт-трекисты довольны условиями проживания в Олимпийской деревне

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Условия проживания в Олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане полностью удовлетворяют российских шорт-трекистов. Об этом ТАСС заявила начальник команды Анна Максименко.

Российские шорт-трекисты прибыли в Олимпийскую деревню в день ее открытия - 1 февраля. На Играх-2018 в соревнованиях по шорт-треку выступят семеро россиян, которые были приглашены Международным олимпийским комитетом для участия в Олимпиаде, - Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова.

"Период акклиматизации спортсмены проходят успешно. Команда уже провела несколько тренировок на олимпийском льду. Деревня, в которой живет наша команда, небольшая, гулять особо негде, плюс еще очень холодно, ветер просто сносит, но в целом предложенные условия проживания нас и наших спортсменов устраивают. С логистикой проблем нет - главный каток в десяти минутах езды от деревни, а две тренировочные арены вообще очень близко от нас", - сказала Максименко.

"Ребята уже опробовали лед, пока все нормально, но он может меняться. Говорят, что он чуть мягковат, для кого-то это хорошо, для кого-то не очень. В понедельник запланирована очередная тренировка и начало активной работы, а сегодня у ребят был день отдыха. Они прогулялись, сходили в комнату релаксации, которая есть на первом этаже дома, там есть массажные кресла, различные игровые автоматы, бильярд", - добавила она.

На Олимпиаде-2018 отечественные шорт-трекисты выступят в комбинезонах бело-синего цвета. "Завтра будет проверка всей экипировки для всех команд, ее будет проводить технический комитет, это стандартная процедура. Комбинезоны не вызывают нареканий у спортсменов, очень нравится цветовая гамма и дизайн, который разработали в Союзе конькобежцев России", - отметила начальник команды.

"Иностранные делегации смотрят на нас с удивлением"

Сборная России не будет представлена на Играх-2018, российские спортсмены смогут выступить только под олимпийским флагом в статусе "олимпийских атлетов из России" и в форме без национальных символов.

"Иностранные делегации с некоторым удивлением нас рассматривают, пытаются прочитать надписи на нашей экипировке и не сразу понимают откуда мы, ведь форма не для всех привычная. Обстановка в деревне достаточно спокойная, - рассказала Максименко. - Как обычно, корейцы встретили нас замечательно, - доброжелательно к нам относятся, помогают".

По словам собеседницы агентства, спортсмены не испытывают проблем с питанием. "Корейская кухня достаточно привычна для нас, потому что мы в Южной Корее не первый раз. Кормят хорошо, правда, часть блюд немного островата, но ребята знают, что можно есть, а что нельзя. В меню есть европейские блюда, есть выбор в этом плане", - отметила Максименко.

Соревнования по шорт-треку стартуют на Олимпиаде 10 февраля. Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.