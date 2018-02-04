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Хоккеисты сборной России Капризов и Гавриков избежали травм в игре со "Спартаком"

Спорт
4 февраля, 17:47 дата обновления: 4 февраля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Российские хоккеисты в предпоследнем контрольном матче перед Олимпиадой обыграли красно-белых в овертайме со счетом 2:1

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Владислав Гавриков

Владислав Гавриков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Защитник олимпийской сборной России по хоккею Владислав Гавриков избежал повреждения в контрольном матче со "Спартаком". Об этом он рассказал журналистам.

Российские хоккеисты в предпоследнем контрольном матче перед Олимпиадой обыграли красно-белых в овертайме со счетом 2:1. Гавриков получил повреждение в дополнительное время.

"Все в порядке, без последствий", - сказал он.

Также в овертайме площадку после столкновения с игроком соперника покинул форвард россиян Кирилл Капризов. "C Капризовым ничего страшного, вроде травмы нет", - сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Заключительный поединок перед Олимпийскими играми россияне проведут 10 февраля против хозяев турнира в южнокорейском Аньяне. 

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