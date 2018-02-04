Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда (CAS) после решения по 28 российским спортсменам расстраивают и удручают. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, еще 11 апелляций были удовлетворены частично. В воскресенье Бах заявил, что МОК разочарован решением CAS, оно показывает необходимость реформирования суда.

"После заявления Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК, его заявление абсолютно дискриминационное, - считает Дегтярев. - Суд оправдал только часть наших атлетов, справедливость восторжествовала, часть атлетов осталась под санкциями. Здесь просматривается глубокий подход спортивного арбитража к каждому конкретному случаю, никакого шапкозакидательства, никакой коллективной ответственности - в отличие от других институтов. Поэтому заявление Баха расстраивает, удручает и лишний раз демонстрирует политический заказ во всем русском деле".

CAS был создан в 1984 году по инициативе МОК. В соответствии с Олимпийской хартией все споры, связанные с Олимпийскими играми, подлежат рассмотрению исключительно в CAS.