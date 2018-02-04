Кошечкин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с командой Южной Кореи

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Голкипер Василий Кошечкин займет место в воротах сборной России по хоккею в товарищеском матче с командой Южной Кореи. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

В воскресенье сборная России в овертайме со счетом 2:1 победила московский "Спартак" в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Следующий контрольный матч подопечные Знарка проведут 10 февраля против команды Южной Кореи. Ранее тренер национальной команды Харийс Витолиньш заявил, что голкипер, который будет играть во встрече с южнокорейцами, станет первым номером россиян на Олимпиаде.

"В матче с Южной Кореей будет играть Кошечкин", - сказал Знарок.

Ранее Кошечкин отыграл весь матч между сборными России и Белоруссии, который завершился победой россиян со счетом 3:0.

Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.