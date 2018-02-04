Гандболистки "Лады" одержали победу над "Копенгагеном" в матче Кубка EHF

ТАСС, 4 февраля. Российский клуб "Лада" из Тольятти со счетом 31:28 одержал победу над датским "Копенгагеном" в выездном матче 5-го тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женщин.

"Лада" занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав восемь очков после пяти матчей. "Копенгаген" не может одержать победу в третьем матче турнира подряд и находится на последнем, четвертом месте с 3 очками.

В следующем матче "Лада" примет "Пари Хэндбол" 10 февраля, "Копенгаген" в тот же день на выезде сыграет с норвежским "Виперсом".

В другом матче турнира российская "Кубань" из Краснодара дома обыграла датский "Раннерс" со счетом 28:21.

Кубок EHF является вторым по значимости европейским гандбольным турниром после Лиги чемпионов.