Третьяк: российские хоккеисты понимают, что на ОИ-2018 за ними будет стоять вся страна

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России понимают, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане они будут играть не только за себя, но и за всю страну. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В последнем товарищеском матче перед отлетом в Южную Корею сборная России в Москве в овертайме обыграла "Спартак" (2:1).

"Всегда были трудные времена. Никогда не было легких матчей - ни товарищеских, ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. Очень здорово, что сегодня на ничего не решающий матч пришел полный стадион. Всем большое спасибо, теперь дело за хоккеистами. Они готовятся к большим и трудным боям, они понимают, что за ними большая страна", - подчеркнул Третьяк.

10 февраля в южнокорейском Аньяне россияне встретятся с командой-хозяйкой предстоящей Олимпиады.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги.