Шестеркин готов доказывать право стать основным вратарем сборной России на Олимпиаде

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вратарь российской команды по хоккею Игорь Шестеркин заявил, что он готов доказывать свое право быть основным голкипером на Олимпиаде. Об этом Шестеркин сказал журналистам.

Шестеркин защищал ворота сборной России в товарищеском матче со "Спартаком" (2:1 ОТ). В предыдущей товарищеской встрече с командой Белоруссии (3:0) основным вратарем был Василий Кошечкин, он же выйдет на матч со сборной Южной Кореи 10 февраля.

"Настроение обычное. Я просто буду выходить и доказывать", - сказал Шестеркин, отвечая на вопрос о конкуренции среди вратарей сборной.

Сборная России отправится в Пхёнчхан в понедельник вечером. "Волнения пока нет. Рановато еще", - сказал Шестеркин.

Хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля. Российские хоккеисты выступят на Олимпиаде в группе B с командами США, Словении и Словакии.