УНИКС одержал шестую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв "Цмоки-Минск"

ТАСС, 4 февраля. Казанский УНИКС одержал победу над "Цмоки-Минском" со счетом 87:62 в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 12 очков. В составе минской команды самым результативным стал набравший 11 очков защитник Филип Адамович.

УНИКС одержал шестую подряд победу и занимает первое место в турнирной таблице, всего в активе команды 11 побед. "Цмоки-Минск" находится на седьмой строчке с четырьмя победами.

В следующем матче "Цмоки-Минск" примет московский ЦСКА 11 февраля, УНИКС 12 февраля на выезде сыграет с "Калевом".