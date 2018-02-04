Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УНИКС одержал шестую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв "Цмоки-Минск"

Спорт
4 февраля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 87:62

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 февраля. Казанский УНИКС одержал победу над "Цмоки-Минском" со счетом 87:62 в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 12 очков. В составе минской команды самым результативным стал набравший 11 очков защитник Филип Адамович.

УНИКС одержал шестую подряд победу и занимает первое место в турнирной таблице, всего в активе команды 11 побед. "Цмоки-Минск" находится на седьмой строчке с четырьмя победами.

В следующем матче "Цмоки-Минск" примет московский ЦСКА 11 февраля, УНИКС 12 февраля на выезде сыграет с "Калевом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
2
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
CAS отреагирует на критику главы МОК после оправдания российских спортсменов
5
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
6
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама