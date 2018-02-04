Футболисты сборной России вручили подарки онкобольным детям

ТАСС, 4 февраля. Сборная России по футболу исполнила желания двух победителей конкурса "Детские мечты" в честь Всемирного дня борьбы против рака. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Дима Болгов из поселка Большие Леуши, расположенного в 10 часах езды от Ханты-Мансийска, болен лимфомой Ходжкина. Он получил в подарок от сборной электромобиль, о котором мечтал. С его помощью 4-летний Дима сможет передвигаться по родному поселку.

Саше Лушникову из Перми всего 3 года. Он находится на лечении в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в Москве после перенесенной операции в связи с опухолью головного мозга. Мальчик получил в подарок официальный мяч, которым команда будет играть на чемпионате мира 2018 года.

"Всем, кому выпало это серьезнейшее испытание, мы желаем здоровья и терпения. И еще мы очень хотели бы, чтобы однажды Всемирный день борьбы против рака стал Всемирным днем победы над раком", - подчеркнул полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Антон Миранчук.

В ноябре 2017 года сборная России по футболу объявила о начале новогоднего конкурса для детей. В рамках проекта любой болельщик национальной команды в возрасте до 14 лет (включительно) мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении. По итогам конкурса 11 футболистов национальной команды реализуют 121 мечту.