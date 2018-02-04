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"Барселона" сыграла вничью с "Эспаньолом", обновив клубный рекорд

Спорт
4 февраля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 4 февраля. "Барселона" сыграла вничью с "Эспаньолом" (1:1) в выездном матче чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев гол забил Жерард Морено (66-я минута). За гостей отличился Жерар Пике (82).

"Барселона" прервала семиматчевую победную серию и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 58 очками. Команда обновила клубный рекорд, не проигрывая 22 матча испанского первенства подряд со старта сезона. Предыдущим достижением была 21-матчевая серия в сезоне-2009/2010, когда командой руководил Хосеп Гвардиола.

"Эспаньол" не может победить в четырех матчах подряд и располагается на 15-м месте, набрав 25 очков.

В следующем матче "Барселона" примет "Хетафе" 11 февраля, "Эспаньол" в тот же день на выезде сыграет с "Сельтой".

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