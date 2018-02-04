"Ливерпуль" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 4 февраля. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (2:2) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Дубль в составе хозяев оформил Мохаммед Салах (3-я, 92-я минута), эти голы стали для египетского футболиста 20-м и 21-м, забитыми за "Ливерпуль" в АПЛ в этом сезоне. Игрок установил клубный рекорд - чтобы забить 21 мяч, ему потребовалось 25 игр, меньше, чем любому другому футболисту команды. За "Тоттенхэм" голы забили Виктор Ваньяма (80) и Харри Кейн (95, пенальти). При этом Кейн не забил еще один пенальти - на 87-й минуте.

Для нападающего лондонского клуба этот гол стал 100-м в АПЛ, для этого ему понадобилось 142 матча - меньше игр для того, чтобы забить столько мячей в премьер-лиге, понадобилось только Алану Ширеру (124). Кейн продолжает возглавлять гонку бомбардиров с 22 мячами, на втором месте расположился Салах - 21.

"Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. "Тоттенхэм" располагается на пятом месте с 49 очками.

В следующем матче "Тоттенхэм" примет "Арсенал" 10 февраля, "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Саутгемптоном" 11 февраля.

В другом матче игрового дня "Кристал Пэлас" дома сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1).