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Легкоатлеты Лысенко и Юрченко победили на турнире "Русская зима"

Спорт
4 февраля, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

В прыжках в длину у женщин лучшей стала Елена Соколова

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ТАСС, 4 февраля. Российские легкоатлеты Данил Лысенко и Александр Юрченко стали победителями турнира "Русская зима", который проходит в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

Лысенко одержал победу в секторе для прыжков высоту, показав результат 2,30 см. Второе место занял Иван Иванюк (2,30 см), третье - Иван Ухов (2,26).

Лучшим в тройном прыжке стал Александр Юрченко (17,12 м), второй результат показал Александр Федоров (16,71), третий - Дмитрий Чижиков (16,58). Среди женщин лучший результат в тройном прыжке показала Виктория Прокопенко (14,44), второй стала Екатерина Конева (14,11), третье место заняла Анна Крылова (14,02).

В прыжках в длину у женщин лучшей стала Елена Соколова (6,45 м), второе место заняла Екатерина Кропивко (6,43), третье - Елена Машинистова (6,42).

Традиционный турнир "Русская зима" включен в Зимний тур Всероссийской федерации легкой атлетики. Зимний тур - 2018 состоит из 10 этапов и финала, он завершится 14 февраля на чемпионате России в Москве. По итогам Зимнего тура будет составлен общий рейтинг лучших спортсменов, который определяется по сумме очков, набранных каждым легкоатлетом на трех этапах и в финале тура.

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