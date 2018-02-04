Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские бобслеисты, саночники и скелетонисты вылетели на Олимпиаду в Южную Корею

Спорт
4 февраля, 23:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Самолет с российскими олимпийцами вылетел с двухчасовой задержкой из-за тяжелых погодных условий в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Федерации бобслея России

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Все российские бобслеисты и скелетонисты, допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Играх в Пхёнчхане, в воскресенье вечером вылетели в столицу Южной Кореи Сеул. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

"Все допущенные МОК к Играм спортсмены и тренеры сегодня вечером улетели в Сеул", - отметила она.

Самолет с российскими олимпийцами вылетел с двухчасовой задержкой из-за тяжелых погодных условий в Москве.

МОК пригласил на Олимпиаду скелетонистов Никиту Трегубова и Владислава Марченкова, а также бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову и Надежду Сергееву (все - пилоты), и разгоняющих Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных и Анастасию Кочержову.

Вместе с бобслеистами и скелетонистами в Сеул улетели саночники Андрей Богданов, Андрей Медведев и Екатерина Батурина; горнолыжники Павел Трихичев, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко; прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Алексей Ромашов, а также двоеборец Эрнест Яхин.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама