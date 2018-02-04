Российские бобслеисты, саночники и скелетонисты вылетели на Олимпиаду в Южную Корею

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Все российские бобслеисты и скелетонисты, допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Играх в Пхёнчхане, в воскресенье вечером вылетели в столицу Южной Кореи Сеул. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

"Все допущенные МОК к Играм спортсмены и тренеры сегодня вечером улетели в Сеул", - отметила она.

Самолет с российскими олимпийцами вылетел с двухчасовой задержкой из-за тяжелых погодных условий в Москве.

МОК пригласил на Олимпиаду скелетонистов Никиту Трегубова и Владислава Марченкова, а также бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову и Надежду Сергееву (все - пилоты), и разгоняющих Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных и Анастасию Кочержову.

Вместе с бобслеистами и скелетонистами в Сеул улетели саночники Андрей Богданов, Андрей Медведев и Екатерина Батурина; горнолыжники Павел Трихичев, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко; прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Алексей Ромашов, а также двоеборец Эрнест Яхин.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.