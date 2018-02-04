Более 3 тыс. жителей Северной и Южной Осетии встретили Гассиева в аэропорту Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев прибыл в воскресенье на родину в Северную Осетию, в аэропорту его встречали более 3 тыс. жителей республики, а также делегация из Южной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии со ссылкой на сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность в аэропорту.

"Встретить чемпиона в аэропорт Беслана пришли более 3 тыс. человек. Они ожидали прилета спортсмена из Сочи несколько часов", - сказал представитель пресс-службы.

В ночь на воскресенье Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса нокаутом в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как передает корр. ТАСС, после того, как Гассиев вышел из здания аэропорта, его под аплодисменты подвели к старейшине с тремя традиционными осетинскими пирогами и ритуальным пивом. Он поприветствовал чемпиона, вознес молитвы за его здоровье и пожелал дальнейших успехов. "Ты с честью носишь имя осетина, и пусть много побед будет у тебя впереди. Мы гордимся тобой вместе со всей страной", - сказал старейшина.

В аэропорту в честь Гассиева запускали фейерверки, а также устроили мини-концерт, на котором юноши и девушки в национальной одежде исполнили осетинские танцы. Все это время болельщики скандировали "Ирон" и "Иратта разма" (в переводе с осетинского языка - "Осетин" и "Осетины вперед!").

"Всем спасибо за то, что в этот поздний час вы пришли и встретили меня. Это наша общая победа. Иратта разма! Я чувствовал вашу поддержку с трибун во время боя, видел наши флаги Алании, было очень приятно", - обратился Гассиев к встречающим его болельщикам. Из аэропорта Беслана боксера в кортеже с флагами России и Северной Осетии отвезли домой во Владикавказ, где его ожидают родные, близкие и друзья.

Праздник на юге и севере Осетии

Победу Гассиева отмечали как на севере, так и на юге Осетии. Во Владикавказе сотни машин разъезжали после боя по улицам города с флагами Северной Осетии. В центре города на площади Штыба прошел импровизированный концерт. Во дворах запускали фейерверки, люди семьями выходили на улицу и поздравляли друг друга с победой земляка.

В Цхинвале победу Гассиева также отметили автопробегом. На Театральной площади города люди устроили праздник с национальными песнями и танцами.

Тысячи болельщиков из Северной и Южной Осетии оправились в Сочи, чтобы поддержать Гассиева в поединке с Дортикосом.