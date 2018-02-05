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"Наполи" победил "Беневенто" и возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу

Спорт
5 февраля, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Встреча в Беневенто завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Неаполя

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© EPA-EFE/Mario Taddeo

ТАСС, 5 февраля. "Наполи" обыграл "Беневенто" со счетом 2:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась в Беневенто.

Голами отметились Дрис Мертенс (20-я минута) и Марек Гамшик (47).

"Наполи" одержал 19-ю победу в текущем чемпионате и возглавил турнирную таблицу, набрав 60 очков в 23 матчах. В активе "Ювентуса", который занимает вторую строчку, 59 очков после 23 туров. "Беневенто" замыкает турнирную таблицу, имея семь очков.

В следующем туре 10 февраля "Наполи" в Неаполе сыграет против римского "Лацио", на следующий день "Беневенто" в Риме встретится с "Ромой".

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