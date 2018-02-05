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Определились все пары четвертьфиналов чемпионата Европы по мини-футболу

Спорт
5 февраля, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Сборная России в понедельник сыграет против команды Словении, начало четвертьфинала - 23:00 мск

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ТАСС, 5 февраля. Сборная Испании одержала победу над командой Азербайджана со счетом 1:0 в матче группы D чемпионата Европы по мини-футболу. Соревнования проходят в Словении.

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Поединок испанцев и азербайджанцев стал заключительным на групповом этапе турнира. Сборная Испании заняла первое место в группе, набрав 4 очка. Азербайджанцы стали вторыми (3), третье место в группе заняла команда Франции (1).

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары. В первом раунде плей-офф пройдут матчи сборных России и Словении (5 февраля), Португалии и Азербайджана (6 февраля), Сербии и Казахстана (5 февраля), Уркаины и Испании (6 февраля).

Турнир в Словении завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале турнира 2016 года обыграла команду России (7:3).

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