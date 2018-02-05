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Фанаты "Олимпиакоса" устроили беспорядки после футбольного матча с АЕКом

Спорт
5 февраля, 3:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы усмирить болельщиков "Олимпиакоса"

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ТАСС, 5 февраля. Болельщики греческого футбольного клуба "Олимпиакос" устроили беспорядки после проигранного матча чемпионата Греции против АЕКа, который состоялся в Афинах. Об этом сообщает AFP.

"Олимпиакос" на своем поле уступил со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на 4-й добавленной минуте ко второму тайму. После окончания матча болельщики выбежали на поле, попутно сломав рекламные заграждения.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Также фанаты преградили дорогу автобусу с игроками АЕКа на выезде со стадиона.

Благодаря победе в дерби АЕК вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, обогнав "Олимпиакос". На счету АЕКа 44 очка после 20 туров, у "Олимпиакоса" - 42. Лидирует в первенстве ПАОК, набравший 46 очков в 20 матчах.

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