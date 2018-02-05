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Бах открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане

Спорт
5 февраля, 5:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 5, февраля. /ТАСС

Бетонная стена высотой три и длиной шесть с половиной метров символизирует мир и прекращение войн

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане, где 9 февраля стартуют зимние Игры. Бетонная стена высотой три и длиной шесть с половиной метров символизирует мир, прекращение войн, что является одной из древнейших традиций Олимпийских игр.

Во время соревнований, которые продлятся до 25 февраля, проживающие в Олимпийской деревне спортсмены смогут оставить на Стене свои послания миру.

Символизма этой истории добавляет то обстоятельство, что в предстоящей Олимпиаде выступят атлеты из КНДР, причем в женском хоккейном турнире сыграет объединенная команда КНДР и Республики Корея.

Автором Стены перемирия Игр-2018 является местный дизайнер Ли Чже Сок.

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