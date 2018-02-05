Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018

ТАСС, 5 февраля. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Ранее CAS принял решение оправдать 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в ОИ-2018 Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все - скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все - лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все - конькобежный спорт), саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон).

"Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в заявлении МОК.

Спортсменов отстранили по результатам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Комиссия занималась перепроверкой допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи. Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS указанные спортсмены смогут войти в список участников Олимпиады в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.