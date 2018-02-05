Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поздняков: ОКР продолжит взаимодействие с МОК по вопросам поддержки чистых спортсменов

Спорт
5 февраля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Первый вице-президент ОКР подчеркнул, что в организации с сожалением восприняли решение МОК не приглашать на Игры 15 оправданным спортсменам и тренерам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет продолжать взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе поддержки чистых спортсменов. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР, глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков, слова которого приводит служба информации ОКР.

"У нас сейчас в Пхёнчхане очень насыщенный период организационной работы, ежедневно приезжают сборные команды, нужно встретить ребят, расселить, решить все вопросы, - сказал Поздняков. - Ситуация такая, что любой нюанс играет важнейшую роль. Конечно, с сожалением восприняли информацию о том, что никто из 15 спортсменов и тренеров, по которым мы подавали запрос на их приглашение на Игры, к нам в итоге не присоединится, об отказе нам было сообщено напрямую. Будем продолжать взаимодействие с МОК, в том числе по вопросам поддержки чистых спортсменов".

Смотрите также
Глава МОК Томас Бах

МОК не пустил оправданных CAS россиян на Олимпийские игры в Пхёнчхане

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал по делам о нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане. На данный момент в составе российской делегации на Игры значатся 168 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России (OAR)

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
7
В кабмине ФРГ критически отнеслись к поездке немецких депутатов в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама