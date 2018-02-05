Поздняков: ОКР продолжит взаимодействие с МОК по вопросам поддержки чистых спортсменов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет продолжать взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе поддержки чистых спортсменов. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР, глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков, слова которого приводит служба информации ОКР.

"У нас сейчас в Пхёнчхане очень насыщенный период организационной работы, ежедневно приезжают сборные команды, нужно встретить ребят, расселить, решить все вопросы, - сказал Поздняков. - Ситуация такая, что любой нюанс играет важнейшую роль. Конечно, с сожалением восприняли информацию о том, что никто из 15 спортсменов и тренеров, по которым мы подавали запрос на их приглашение на Игры, к нам в итоге не присоединится, об отказе нам было сообщено напрямую. Будем продолжать взаимодействие с МОК, в том числе по вопросам поддержки чистых спортсменов".

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал по делам о нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане. На данный момент в составе российской делегации на Игры значатся 168 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России (OAR)

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.