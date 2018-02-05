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Кубок мира по футболу на несколько часов привезли в Киргизию

Спорт
5 февраля, 16:50 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Об этом ТАСС рассказали в Федерации футбола республики

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ТАСС/Ruptly

БИШКЕК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Кубок мира по футболу специальным авиарейсом в понедельник на несколько часов был доставлен в Киргизию. Об этом ТАСС рассказали в Федерации футбола республики.

"Кубок мира привезли в нашу столицу в рамках мирового турне, которое совершают представители ФИФА с этим трофеем перед предстоящим летом нынешнего года чемпионатом мира в России", - заверили в федерации. По словам ее представителя, кубок в том числе сопровождает чемпион мира по футболу 1998 года француз Кристиан Карамбе.

"Поскольку из-за плохой погоды спецсамолет задержался, то в сам Бишкек Кубок не привезли. Но в течение почти трех часов футбольные болельщики и любители спорта могли его увидеть в столичном аэропорту. После этого трофей был отправлен в столицу соседнего Таджикистана город Душанбе", - отметили в футбольной федерации.

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Примечательно, что в рамках данного турне Кубок побывал в Киргизии дважды. В воскресенье его должны были доставить в казахстанский город Алма-Ата, однако из-за плохих погодных условий в нем спецборт ФИФА вынужден был приземлиться в Бишкеке, где провели несколько часов.

Мировое турне трофея началось 22 января в Лондоне. В общей сложности до 30 апреля он преодолеет более 27 тыс. км и побывает в 91 городе 51 страны мира. Конечным пунктом путешествия значится Токио, откуда Кубок и отправят в Россию. Впервые изготовленный из 18-каратного золота трофей, вес которого составляет около 6,1 кг, был представлен публике в 1974 году. Он представляет собой две человеческие фигуры на малахитовой основе, поддерживающие земной шар.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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